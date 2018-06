Túlélés

Burkus Vanessza: 'semmi sem olyan, mint régen'

Burkus Vanessza: 'semmi sem olyan, mint régen'

Lassan egy év telt el azóta, hogy Burgaszban szörnyű autóbalesetet szenvedett egy fiatal lány. Burkus Vanessza hetekig feküdt kómában, felépülése azóta is folyamatban van. 2018.06.15

Az ATV-nek arról mesélt, hogy noha jól van, mégsem élheti a régi életét. Ennek ellenére pozitív, jövőre felvételizik a Szegedi Tudományegyetemre, álma, hogy óvodapedagógus legyen.



Vanessza még tavaly júliusban szenvedett súlyos autóbalesetet, amikor a barátját látogatta meg külföldön. A leállósávban várakozó autójukba 160 km/h sebességgel hajtott bele egy kocsi. Hetekig feküdt kómában, kezdetben a helyi, majd – hazaszállítását követően – a szegedi klinikán. Az állapota idővel javult, felébredt, végül haza is mehetett, a felépülése azonban még időt vesz igénybe.



A kérdésre, hogyan érzi most magát, Vanessza úgy reagált, hogy jól van, de már nem élheti a régi életét, ami hiányzik neki. Folyamatosan kórházba jár, a balesetet követően ugyanis újra meg kellett tanulnia járni. Az ATV-nek azt mondta: úgy érzi, javul az állapota, kisebb-nagyobb távokat is megtesz már, igaz, egy hosszabb sétánál még fáradékonyak érzi magát.



Arról is kérdezték Vanesszát, mi az, ami a régi maradt a baleset után, mire azt felelte, hogy „semmi sem olyan, mint régen”. A baleset napjára máig nem emlékszik, az intenzíven is csak az ott dolgozók maradtak meg, a hely ahol feküdt, illetve egy másik srác. Semmi másra nem emlékszik – mondta – még a szüleire sem.

Fájdalmai vannak

Egy átlagos hétköznapja sem szól másról, mint a felépülésről, a hétvégéi viszont szabadabbak, azt a családjával és barátaival tölti. Gyógytornára, ahogy mondta, szerencsére már csak kétszer kell járnia egy héten, a többi napot orvosnál tölti, például neuropszichológushoz jár a memóriája miatt. Itt különböző feladatokat lát egy gépen, és azt kell elvégeznie: úgy érzi, sikerült fejlődnie az első alkalom óta. Vanessza arról is mesélt, hogy a gyógytornán mindenre edzenek, nem csak a kezére, a lábára is, mivel a baleset következtében a bal lába még gyengébb, mint a jobb.



És hogy mi jelentené számára a teljes felépülést? Nos, az – felelte – ha se orvoshoz, se gyógytornára nem kellene járnia.



Azt is elmondta, hogy fájdalmai is vannak még, főleg nyaki részen, és főleg akkor, ha front érkezik. Ennek ellenére bízik abban, hogy a hónap végére mindennel végez, és csak a gyógytornára kell majd járnia. Bár a fiatal lány hozzáállása hihetetlenül pozitív, neki sem könnyű. Azt mondta, saját maga miatt kell erősnek lennie, hogy visszakapja a régi életét. A mindennapi orvoshoz járásból ugyanis néha már nagyon elege van.

Óvodapedagógus szeretne lenni

Vanessza elmondta, ugyan a dolgok változtak, de bízik benne, hogy minden ugyanolyan lehet, mint volt előtte, kitartásáról pedig gondolkodásmódja is árulkodik: „meg tudom csinálni, és sikerülni fog”. Arról is mesélt, hogy viszonylag sokat gondol a baleset előtti életére, amit konzekvensen csak „régi életnek” említ. A suli, a barátok hiányoznak neki, na meg az is, hogy eljárjon velük szórakozni, manapság ugyanis ez nem jellemző.



Korábban arról is lehetett olvasni, hogy szeretne egyetemre menni, és bár az idén lecsúszott róla, mert egy nappal azután nézett utána, hogy lezárult volna a jelentkezés, továbbra sem engedte el a tervet – árulta el, majd hozzátette: Jövő februárban beadja a jelentkezést. A Szegedi Tudományegyetemet célozza meg, ott is a Juhász Gyula Pedagógusképző Kart, álma ugyanis az, hogy óvodapedagógus lehessen.