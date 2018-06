Megvonás

Összeül az MTA elnöksége, Palkovicsot is várják

Rendkívüli ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége, amelynek témája a jövő évi költségvetési tervezetnek az intézményt érintő javaslata. 2018.06.15 08:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyarországon létrehozandó egységes innovációs és tudománypolitikai stratégiával indokolta az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye, hogy az állami intézményeknél lévő, kutatásra fordítható, mintegy 70 milliárd forint előirányzását a jövőben a tárca koordinálja. Ide tartozik a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztésre fordítható 29,1 milliárd forintos támogatása, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 12,7 milliárd forintos teljes költségvetése és a Magyar Tudományos Akadémia kutatásra fordított 28,1 milliárd forintos költségkerete is.



Az Innovációs és technológiai Minisztérium ezzel a lépéssel a költségvetési forrásgazdálkodás széttagoltságát kívánja megszüntetni. Közleményükben hangsúlyozzák: az intézmények a továbbiakban is az eddigivel megegyező módon igényelhetnek támogatást különböző projektjeikre, de a prioritásokat a források minél hatékonyabb felhasználása érdekében az érintettek érdekeit szem előtt tartva, összehangoltan kell kijelölni.



A Magyar Tudományos Akadémia vezetése péntekre rendkívüli elnökségi ülést hívott össze, a minisztérium közleményében szereplő 28,1 milliárd forint ugyanis az MTA teljes éves költségvetésének nagyjából a felét jelentené. A rendkívüli elnökségi ülésre meghívták Palkovics László innovációs és technológiai minisztert is - tudta meg az Inforádió.