Közszolgáltatás

Kormányablak nyílt a Keleti pályaudvaron

hirdetés

MTI/Máthé Zoltán

A kormányablakok hálózata erősíti a kormányzat családpolitikai intézkedéseit is, mert a hatékony ügyintézés révén a polgárok több időt tölthetnek családjukkal - hangoztatta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerdán a budapesti Keleti pályaudvaron, ahol új kormányablak nyílt.



Tuzson Bence hozzátette: a gyors és hatékony ügyintézés azért is fontos, mert az emberek a kormányablakokban találkoznak az állammal.



A politikus megítélése szerint a Keleti pályaudvar nemcsak számunkra ikonikus épület, hanem 2015-ben a migránskrízis okán Európában is jelképpé vált.



Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója arról beszélt: az állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat-fejlesztési program keretében nyolc vidéki állomáson, Cegléden, Füzesabonyban, Kaposváron, Keszthelyen, Nyíregyházán, Miskolcon, Pécsett és Vácon, illetve a fővárosban, a Nyugati és a Keleti pályaudvaron nyílt kormányablak. A tervek szerint, a közeljövőben további három állomáson, Békéscsabán, Győrben és Székesfehérváron létesülnek kormányablakok - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta, hogy a MÁV fontos célja az utasok minél szélesebb körű kiszolgálása, ezért a kezdettől, vagyis 2012-től támogatták a vasútállomásokon a kormányablakok hálózatának kialakítását - mondta az elnök-vérigazgató.



Domokos Péter, a fővárosi kormányhivatal főigazgatója közölte: Budapesten - a most megnyitottal együtt - már 30 kormányablak szolgálja az állampolgárokat.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a vasútállomások - különösen a Keleti pályaudvar - ideálisak az állami szolgáltatásoknak. A kormányablakok hálózatának bővülése pedig az ügyintés idejének rövidülését, így hatékonyságának növekedését is jelenti egyben - mondta.



Hozzáfűzte, hogy az elmúlt évben több mint 2,5 millió ügyfél fordult meg a fővárosi kormányablakokban, az idén pedig, május végéig már közel 1,1 millió, ami időarányosan tíz százalékos bővülést jelent.



Sára Botond (Fidesz-KDNP), a VIII. kerület alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a most megnyílt kormányablakkal a józsefvárosiaknak már két helyszín is rendelkezésre áll annak érdekében, hogy ügyeiket gyorsan és hatékonyan tudják intézni.



Az ügyintézés átlagos ideje, a várakozást is beleszámítva 33 perc volt 2017-ben - mondta Domokos Péter.



A kormányablakot a pályaudvar egyik, egykori harmadosztályú várótermének, illetve málhafeladó helyiségének felújításával, illetve átépítésével alakították ki, csaknem 400 millió forint felhasználásával.



Az intézmény, a Thököly út felől, a Lotz-termen keresztül közelíthető meg.

MTI/Máthé Zoltán