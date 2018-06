Gyilkosság

VV Fanni-ügy: bebetonozhatták a holttestet

Már hónapok óta nincs meg a lány holtteste, átnézték a Veszprém megyei erdőket, a Dunát és a Balatont, így úgy tűnik, csak így tüntethették el... 2018.06.13

A Ripost megtudta, hogy jó eséllyel bebetonozhatták a lány holttestét. A Fanni megölésével gyanúsított B. László ugyanis azt mondta az egyik rendőrségi kihallgatásán, hogy az ájult testet betette az autója hátsó ülésére a Marina-parti ház parkolójában, ahonnan pontosan 800 méterre, egy építkezésre vitte, és ott átadta a szerinte még életben lévő lányt két férfinak.



A Ripost megkeresett egy volt nyomozót, aki elképzelhetőnek tartja, hogy betont öntöttek a novemberben eltűnt lányra. Így ugyanis őt és a nyomokat is akár örökre el lehet tüntetni.



"A feltételezés, hogy VV Fanni holttestét egy építkezésen a készülő betonalapba rejthették, nem kizárható. A végrehajtás viszont jó szervezést, részletes tervezést igényel, hogy a lebukás kockázatát kizárják" - nyilatkozta név nélkül a napilapnak a volt rendőr, aki szerint, ha tényleg bebetonozták a holttestet, akkor is van esély a megtalálására.



A nagy építkezéseknek nagyon pontos dokumentációjuk, építési kronológiájuk van, és ez alapján be lehet határolni a lehetséges helyszíneket - tette hozzá a volt nyomozó.