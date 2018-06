Egészségügy

Zacher: a valóságban másképp működnek a dolgok, mint a Vészhelyzetben

Zacher Gábor a Magyar Hírlapnak nyilatkozva elmondta, mindig a sürgősségi osztály az, ahol be lehet slisszolni a kórházba.



Szerinte a Honvédkórház az elmúlt fél évben azért kapott bírálatokat, mert az ellenzéki sajtó le akarta járatni az egészségügyet, hogy "kétes értékű politikai előnyöket kovácsolva ostorozhassa a kormányt".



A torzított cikkekben szereplő betegek, hozzátartozók őt soha nem keresték, egyenesen a médiához rohantak - sérelmezte a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) főorvosa.



Cáfolta az elemzést, mely szerint a sürgősségi osztályra szállított betegek 8,4 százaléka meghalt. Azt mondta, évente több mint 63 ezer beteget látnak el és 0,6 százalékos a halálozási arány.



Mint mondta, ráadásul ezekbe az esetekbe beletartoznak azok az idős emberek is, akiket csak azért visznek be, hogy "ne otthon haljanak meg". Sőt, az a beteg is náluk hal meg, akit a többi kórházba nem vesznek fel, mert alig 24 órája van hátra.



Zacher szerint a beteg-orvos konfliktusok minden kórházban mindennaposak, sokszor pedig maguk az orvosok sincsenek tisztában azzal, hogy mi az a sürgősségi eset. Szerinte betegeik 40 százalékát a háziorvosnál, vagy szakrendelésen kellene ellátni. "A betegnek két napja fáj a lába, kérem a sürgősségi osztályon való kivizsgálását."



Zacher szerint az orvos, aki indokolatlanul a sürgősségire utalja páciensét, egyszerűen áthárítja a felelősséget. Szerinte a betegek is kreatívan trükköznek, hogy bejussanak hozzájuk, pedig aki azt hiszi, hogy ott egyből elvégzik az összes vizsgálatot és már kezdődik is a műtét, téved. "A valóságban teljesen másképp működnek a dolgok, mint mondjuk a Vészhelyzetben."



A betegeket a szakma szabályai (TRIAGE) szerint osztályozzák, és egy-egy sürgős eset felborítja az egész rendszert - emlékeztetett. Őket egy komplett csapat látja el, nem csupán egy orvos meg egy nővér.

Azzal egyetértett, hogy náluk is javítani kellene az orvos-beteg kommunikáción.



18-20 főállású szakorvos helyett ráadásul csupán tíz-tizenketten vannak. Közben betegből nem lesz kevesebb, de nő az átlagéletkor. "Ebben a pillanatban van nálunk egy 102 éves néni, aki még látta Lenint", de van 98 éves betegük is.



Zacher azt is elárulta, a mentőhelikopter miatta viszi hozzájuk a mérgezéses eseteket, de a drogosok, alkoholisták is mennek, akik ismerik őt. "Itt a sürgősségin nekem ők jelentik a kikapcsolódást."