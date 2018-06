Iskolaév

Meghosszabbítaná a tanévet a kormány

Kéthetes, "táborszerű" foglalkozásokkal rövidítené a nyári szünetet a kormány az általános iskolákban – írja a Népszava.



A Népszava azt írja, jövőre akár két héttel is tovább kell majd várniuk az általános iskolásoknak a nyári szünidőre, a kormány ugyanis megvalósítaná azt a régóta dédelgetett tervét, hogy tábori vagy "táborszerű" foglalkozásokkal hosszabbítsa meg a tanévet.



A lap úgy tudja, erről már kormánydöntés is született, a bejelentéssel azonban várni akarnak az idei tanév lezárásáig. Tavaly júniusban Palkovics László oktatási államtitkár és Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár is úgy nyilatkozott: a kormány elképzelései között szerepel, hogy iskolai táborokkal hosszabbítsák meg a tanévet.



Megkeresték az EMMI-t is, ahonnan azt a választ kapták, hogy a kormány valóban támogatja a táborozást, de a tárca szerint az nem jár a tanév meghosszabbításával. Tavaly Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úgy fogalmazott: "csak technikai kérdés", hogy a plusz kéthetes időszakra a tanév meghosszabbításaként tekintünk-e.

Cávol az Emmi

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden cáfolta, hogy jövőre meghosszabbítanák a tanévet.



Mint a közleményben írták, a "Népszava ma megjelent, Újra napirenden a tanév meghosszabbítása című cikkében leírtak nem igazak".



A tanév rendje változatlan, a tárca nem tervez változtatást a tanév hosszát illetően - rögzítették. Jelezték: a 2018/2019-es tanév rendje várhatóan a napokban megjelenik a Magyar Közlönyben. Ennek megfelelően a kormányzati támogatással működő nyári táboroztatási programok nem lehetnek kötelezőek, az ingyenes részvétel egy lehetőség a gyermekek és a családjuk részére - közölték.



Az érintett pedagógusok juttatásban részesülnek, a részvétel számukra sem kötelező - tudatta az államtitkárság.