NMHH

Retro Rádió néven indulhat majd az új országos kereskedelmi rádió

hirdetés

A Médiatanács hozzájárult a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. kérelméhez, amelyben az országos kereskedelmi rádiós pályázat nemrég megállapított nyertese a médiaszolgáltatás neveként eredetileg tervezett POP FM helyett a védjegyhasználati engedéllyel alátámasztott Retro Rádió név használatához kért jóváhagyást június 15-ei hatállyal. A névváltoztatáshoz értelemszerűen igazodnak a főbb műsorszámok elnevezései is. A médiaszolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlanok, a médiaszolgáltató a szabályoknak megfelelően már a szerződés május 25-ei megkötése előtt – amely egyben előfeltétel is – befizette állami bevételként az éves médiaszolgáltatási díj felét.



A testület két másik szolgáltató szerződésmódosítási kérelmét is elfogadta: szintén június közepétől a Budapest 99,5 MHz-es körzeti, közösségi frekvencián működő Retro Rádió Magyar FM néven, a Nyíregyháza 103,9 MHz-es helyi, kereskedelmi rádiós frekvencián sugárzó Retro FM pedig BestFM néven működhet tovább, a műsortervi arányokra tett változatlan vállalások mellett.