Egyre melegebb a Balaton, de a vízminőség még mindig tökéletes

Bár az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a Balaton hőmérséklete, az InfoRádiónak nyilatkozó szakember szerint ez nem okoz gondot a víz élővilágában.



A szerdai adatok szerint 26 Celsius fokos a Balaton vizének hőmérséklete. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója szerint ez egy tipikus nyári vízhőmérséklet.



G.-Tóth László az InfoRádiónak elmondta: ez a Balaton élővilágára hatással van.



A gyors felmelegedés következtében a nádas nagyon hirtelen megnő, hínárfoltok alakulnak ki, és már több árvaszúnyog rajzás is bekövetkezett a Balatonban - mondta. Ugyanakkor ezek a változások nem rontják a víz minőségét.



"A klorofill tartalom 2-8 mikrogramm/liter között van, ami egy tizede sincs annak az értéknek, ami fölött már a víz minőségét rossznak tudhatjuk be" - mondta a szakember. Azt is hozzátette, hogy a kék algák - amelyek pont a rossz vízminőséget jelzik - nincsenek a Balatonban, viszont vannak zöld algák, és kovamoszatok.



A szakember hozzátette, annyi szembetűnő változás előfordulhat, hogy a hínár gyorsabban növekszik, mivel az átlagnál átlátszóbb, és mélyebb a víz.