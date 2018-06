Állati

Az abonyi iskolánál is medvét láttak

A Pest megyei Abonyban is medvét láttak hétfő hajnalban - írja a Bors. Az állat békésen bandukolt a házak között, majd a helyi általános iskola erdős, fás kertjén át távozott.



Aranyos Péter, az egyik szemtanú sokkos állapotban állt ki az utcára. "Először azt hittem, a szemem káprázik: egy medve sétálgatott az úton. Szóltam a fiamnak, ő is lássa. Ezután kimentem a kapuhoz, ekkor a medve rám nézett és elfutott az ellenkező irányba" - mesélte a lapnak.



Néhány házzal arrébb egy nő arra ébredt, hogy valami motoszkál a vaskapunál. Az ablakon kinézve még látta a medvét, amint elcammog a kapu előtt.



Egy munkába induló férfi is összetalálkozott a vadállattal. Mikor Bíró Imre meglátta, azonnal leszállt a bicikliről, gondolván, jobb egy nagy kutya mellett nem elkerekezni. "Először tényleg kutyának hittem, de láttam a furcsa, hullámzó mozgását. Aztán egyetlen kapaszkodással átugrotta az iskola udvarát, már biztos voltam benne, mit láttam" - mesélte.



A helyi rendőrség megerősítette, hogy történt a medvével kapcsolatos bejelentés, de már nem találták meg az állatot.