Határidő

Agrárkamara: július 2. a tagdíjbevallás határideje

hirdetés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) idei tagdíjbevallási időszakában a tagoknak július 2-ig kell eleget tenniük ennek a kötelezettségüknek a köztestület portáljáról nyíló e-Irodában - hívta fel a figyelmet az agrárkamara.



A NAK hétfői közleménye szerint idén sem kell tagdíjbevallást készíteniük azoknak az őstermelőknek, akiknek előző évi nettó árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot. Számukra a NAK postai csekket küldött a 2000 forintos tagdíjról, amelyet június 30-ig befizetve mentesülnek a tagdíjbevallási kötelezettség alól.



Emlékeztettek, hogy a testület május 17-ei országos küldöttgyűlésének döntése értelmében az idei évtől változnak a tagdíjsávok: az arányosabb teherviselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíjstruktúra kialakítása érdekében az eddigi 11 helyett 7 tagdíjsáv lesz. A legalsó sáv határa (legfeljebb 600 ezer forint nettó árbevétel) és összege (évi kétezer forint) változatlan marad, ahogy a tagdíj maximuma is (évi 1 millió forint 750 millió forint feletti árbevételnél). A módosítással a tagok közel 85 százalékánál a tagdíj nem változik, 9 százalékuk pedig a jövőben kevesebb tagdíjat fizet majd.



Kiemelték, hogy a tagdíjalap számos kedvezménnyel csökkenthető, ezekről a NAK portálján lehet tájékozódni.



A májusi küldöttgyűlés arról is döntött, hogy két héttel, augusztus 15-ig meghosszabbodik a tagdíjfizetési határidő.



A tagdíjbevallás elkészítésében a NAK falugazdászai, illetve a belföldről ingyenesen hívható +36 80 900 365-ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálati munkatársak is segítséget nyújtanak - közölte a NAK.



Az agrárkamara az MTI érdeklődésére közölte, hogy a tagdíjakból tavalyhoz hasonlóan idén is 6,7 milliárd forint bevételre számítanak, a testületnek közel 380 ezer tagja van.