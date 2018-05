Állati

Tapasztalatlanságból tévedhetett városba a medve - videó

Három településen is láttak medvéket az elmúlt napokban Magyarországon. Ezek a ritka és védett, de veszélyes állatok néhány éve tértek vissza hozzánk. 2018.05.30 08:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A salgótarjáni Baranyi Dezső és felesége, Zsuzsa 2016 októberében a Rónai-laposon és a Medves-fennsíkon futott, amikor egy medvelábnyomot vettek észre a sáros talajon. Tovább mentek, de néhány másodperc múlva megtorpantak.



„Hörgést hallottam” - mondta akkor az RTL Klubnak a férfi. Felesége hozzátette: két nagy barnatestű állatot vett észre, amelyekről először azt hitte, hogy szamarak. De nem azok voltak, hanem medvék, legalábbis szerintük.



Nem biztos, hogy tévedtek, ugyanis barnamedvéket már többször láttak Magyarországon. A legtöbb Szlovákiából jön át Heves és Nógrád megyébe. Tavaly szeptemberben az Aggteleki Nemzeti Park területén láttak egy anyamedve a bocsával.

Az elmúlt napokban több helyen is láttak medvét Magyarországon. Somoskőújfalun a sínek mellett üldögélt. Pétervásárán és Füzesabonyban pedig az utcákon sétálgatott egy állat.



A heol.hu-nak a Pétervásárán felvett videó készítője, egy bükkszenterzsébeti lakos azt mondta: "nem akartam sokáig kergetni szegényt, de kollégám szerint egészen a szomszéd falu, Erdőkövesd határáig szaladt a medve, majd eltűnt az erdőben."



Eged István, Pétervására polgármestere, egyben a Fehér Kő Vadásztársaság elnöke elmondta: az esetet követően hivatásos vadászt küldtek a nyomok felderítésére.



"Bár a Petőfi utcán vették videóra, a medve Kossuth úton érkezett, és arra is menekült vissza az erdő felé – közölte a szakember. – A nyomok és az észlelések alapján viszont az sem kizárható, hogy két fiatal állatról van szó, akik tapasztalatlanságból keveredtek a lakott területre."

Az InfoRádióban korábban Sulyok József, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának természetmegőrzési osztályvezetője adott tanácsokat azoknak, aki medvével találkoznak.



„Ha mi vesszük hamarabb észre a medvét, és ő nem vesz minket észre, akkor szépen az ellenkező irányba húzódjunk vissza. Ha észrevesz minket, nyilván érdeklődni fog, lehet, hogy két lábra is áll, hogy jobban megnézzen bennünket. Akkor is az a lényeg, hogy szép lassan visszafelé húzódva eltávolodjunk egy kicsit a medvétől, hogy ne érezze magát veszélyben. Egy ilyen találkozásnál mindig azért támad, mert a saját testi épségét védi. Vagyis ilyenkor általában mindkét fél jól megijed: az ember is és a medve is. A tapasztalat az, hogy mivel a medve erősebb, jobban meg tudja magát védeni. A cél az, hogy ezt a szituációt elkerüljük” - tanácsolta Sulyok József.



A medvék veszélyesek lehetnek, ugyanakkor védett állatok, tehát bárki nem pusztíthatja el őket. 2014-ben három férfi Salgótarján mellett lelőtt egy medvét. Természetkárosítás, orvvadászat és lopás miatt felfüggesztett börtönbüntetést kaptak.

Ide például becsengetett

Heol.hu olvasói fotó