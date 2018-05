Gyilkosság

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste? - megszólalt egy titokzatos tanú

Egy titokzatos tanú szerint a fiatal lány holttestét gyilkosa kivitte egy Veszprém közeli erdőbe, hogy a vaddisznók tüntessék el. 2018.05.29 09:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egykori Való Világ-szereplő családjának jogi képviselője érdekes telefonhívást kapott irodájában nemrégiben - írja a Blikk. A vonal másik végén egy nő volt, aki bár félt attól, hogy ha kiderül, mit tud az ügyről, bosszút állnak rajta, de nem tudta magában tartani az információt.



"Azt állítja, tudomása van arról, hogy azon a végzetes novemberi napon a lehetséges gyilkos felhívott valakit telefonon, és segítséget kért, hogy miként tüntesse el a lány holttestét.



Tanácsadója azt javasolta, hogy vigye ki az erdőbe, még azt is megjelölte, hogy melyik vadászles közelébe tegye le az élettelen testet.



Valószínűleg tapasztalt erdőjáró vagy vadász lehet, mert még arra is volt gondja, hogy kukoricát vetessen az elkövetővel, és azt helyezze el Fanni közelében. Erre azért volt szükség, hogy a télen már amúgy is kiéhezett vaddisznók könnyebben szagot fogjanak" - mondta a Blikknek dr. Lichy József, a család ügyvédje.