Parkolási díjat vezetnek be egy 180 fős borsodi faluban

Parkolási díjat vezetnek be a Kassától nagyjából 20 kilométerre fekvő Kékeden, miután a 180 fős falu igencsak népszerű lett a szlovákok körében.



A település vezetése minden helyi lakosra érvényes rendeletet fogadott el - adta hírül a Hír Tv. A rendelet szerint naponta és négyzetméterenként 200 forintot kell fizetni a járművek által elfoglalt területért. Ez azokra az autókra is vonatkozik, melyekkel a saját kapubejárójukban állnak meg.



Azt, aki ennek nem tesz eleget, a parkolási díj ötszörösére is büntethetik.