Bemutatta államtitkárait az emberi erőforrások minisztere

Bemutatta új államtitkárait Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfőn Budapesten, a tárcavezető a szakterületükön felkészült szakemberekként jellemezte az egyes ágazatok felelőseit.

Kásler Miklós úgy fogalmazott: arra kaptak megbízást, hogy a magyar emberek életét jobbá és szebbé tegyék. Alapvető kormánycél, hogy a nemzet fennmaradjon, gyarapodjon anyagiakban és szellemiekben, hogy a demográfia krízisből a nemzet a felemelkedő útra térjen, és minél több magyar kisgyermek szülessen - hangsúlyozta.



Ha megmarad a nemzet, és támaszkodnak a magyar történelemre, kultúrára, mentalitásra, és mindezt ötvözik az európai értékekkel, akkor emberhez méltó életet tudnak a magyaroknak biztosítani - mutatott rá a tárcavezető.



Kitért arra is, hogy a magyar oktatásnak szép tradíciói vannak. Kiemelte: az oktatás mellett a nevelésnek is fontos szerepe van. A magyar pedagógiai hagyományokra építkezve olyan tanítási rendszer kialakítását jelölte meg célul, amely korszerű és alkalmas arra, hogy a sorsdöntő években, évtizedekben mindenre felkészítse a jövendő generációkat.



Kásler Miklós azt mondta, az államtitkárokat úgy válogatta össze, hogy felkészült, tehetséges emberek kerülnek az egyes ágazatok élére, akikkel szellemileg azonosulni tud, és ők is vele. Ha csoportmunkában gondolkodnak, nincsenek egymástól elkülönülő területek - hangsúlyozta.



A tárca parlamenti államtitkára Rétvári Bence, közigazgatási államtitkára Latorcai Csaba, az egészségügyért felelős államtitkár Nagy Anikó, az oktatásért felelős államtitkár Bódis József, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Novák Katalin, az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár Vitályos Eszter, a nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Pacsay-Tomassich Orsolya, a kultúráért felelős államtitkár Fekete Péter. A sportot Szabó Tünde, a szociális ügyeket és a társadalmi felzárkózást Fülöp Attila felügyeli - sorolta a miniszter.



Kásler Miklós az egészségügy új irányítójáról, Nagy Anikóról azt mondta, sokszor, nehéz helyzetben bizonyította már, hogy átlátja a magyar egészségügy egészét és az azzal kapcsolatos teendőket.



Bódis József, az új oktatási államtitkár a Pécsi Tudományegyetem rektori székéből és a Magyar Rektori Konferencia éléről érkezik új feladatkörébe - közölte.



Fekete Pétert, a kultúráért felelős államtitkárt úgy jellemezte, mint aki a kultúra legkülönbözőbb területein mutatta meg képességeit. Hozzátette: az új államtitkár elképzelései abba az irányba mutatnak, hogy a magyar kultúra tartsa meg Európában elfoglalt helyét úgy, hogy közben képes legyen a fejlődésre.



A miniszter megköszönte, hogy elődje, Balog Zoltán abba a szellemi irányba fordította a tárcát, amely céljaik felé közelít.