Választás 2018

Nézze meg, mit vitt Orbán ajándékba az óvodásoknak

Orbán Viktort nemrégiben 345 ezer forintra büntette a Nemzeti Választási Iroda, amiért óvodásokkal kampányolt. A miniszterelnök sárga csekken fizette be a bírságot, most pedig visszatért a dadi óvodába, és ajándékot is vitt magával. (Fotók: Facebook)