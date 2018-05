Megfelelés

Most kéri-e a rendőr a műszaki vizsgálati bizonyítványt vagy sem?

Az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek szerint a 2018. május 20-a után vizsgáztatott gépjárművek esetében a forgalmi engedély mellett a műszaki vizsgálati bizonyítványt is be kell mutatni a helyszínen az ellenőrzést végző rendőrnek.



Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2/2018. (II. 5.) NFM rendelet több ponton módosította a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). Ennek keretében a Rendelet 4/C. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosult:



"(2) A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott



a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát; vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá



b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget. A 2018. május 20-a után végzett műszaki vizsgálatok igazolására a "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-t is be kell mutatni."



A fentiek alapján megállapítható, hogy a sajtóhírek helytelen jogértelmezés eredményeként születtek, mivel a műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatására vonatkozó jogszabályi kötelezettség kizárólag jármű-honosítási eljárásra értendő. A közúti közlekedési ellenőrzés során annak bemutatására továbbra sem kötelezhető a járművezető, így a rendőrség az ellenőrzések végrehajtása során 2018. május 20-át követően sem fogja a műszaki vizsgálati bizonyítvány bemutatását kérni.



Amennyiben az intézkedő rendőrnek a forgalmi engedélyben vagy a vezetői engedélyben foglaltakon túlmenően további adatra van szüksége, úgy azt a rendelkezésre álló nyilvántartásokból fogja megállapítani.