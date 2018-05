Állatkínzás

Szurikátaügy: megszólalt a gyerek apja

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, május 14-én a tiltás ellenére benyúlt egy iskolás a vemhes Zarához, aki ösztönösen a gyerek kezébe harapott. A kisfú valószínűleg a rémülettől földhöz csapta a szurikátát, Zara és utódai azonnal elpusztultak.



A szomorú eset napok óta lázban tartja az országot. A boncolásból kiderült, Zara két utódot várt, halálát aortarepedés okozta.



Az érintett gyermek apja a Facebookon szólalt meg - írja az Index. Bár elismerte, hogy fia hibázott, a felelősség kérdését a vadasparkkal kapcsolatban is felvetette. Szerinte egy nyitott tetejű kifutóról van szó, és a gyerekek a levegőben mozgatva kezeiket futásra ingerelték az állatokat, és az ő gyermeke kicsit mélyebbre nyúlt.



Posztjában leírta, az állat a gyerek körmeit is átharapta, aki ekkor ijedtében a földhöz csapta. A férfi azt állítja, az igazgató ezután ordibált a síró gyerekkel. Az apa úgy véli, az igazgató nagyobbat hibázott a fiúnál, amikor egy állatot helyezett egy ember elé.



A lap megkereste Tokovics Tamás igazgatót, aki viszont azt mondta, az eset után még ők keresték a gyereket, a pedagógust is nekik kellett megtalálniuk. A gyerek teljesen bezárkózott, osztálytársai mesélték el a szakembereknek, hogy mi történt pontosan.



Az igazgató azt is megemlítette, hogy kedden felhívta az iskolát, hogy a gyerek hogyléte felől érdeklődjön. Azt a választ kapta, hogy a fiú keze szépen gyógyul és nem látszik, hogy lelkileg megtört volna.