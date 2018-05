Otthontalanok

Öt év alatt háromszorosára nőtt a kilakoltatások száma

Nemcsak a fővárosban kerülnek családok százai az utcára: már a kisebb falvakban is mindennapos, hogy "viszi a házat a bank" - írta a Népszava.



A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar adatai szerint tavaly az egész országban 3636 kilakoltatást hajtottak végre. Vagyis az év minden napjára jut tíz kilakoltatás. Ráadásul az intézkedések száma egyre csak nő. Völner Pál igazságügyi államtitkár egy parlamenti kérdésre adott korábbi írásbeli válaszából kiderül, hogy míg 2012­-ben 1020, 2013-­ban 1300 tulajdonost lakoltattak ki, addig 2015­-ben már 2335, 2016-­ban pedig 3474 ilyen intézkedés történt. Ebből az adatsorból ráadásul még hiányoznak is azok, akik nem várták meg a végrehajtási procedúrát, és önként távoztak, rokonoknál, hétvégi házakban, elhagyott épületekben húzták meg magukat.



És azok az albérlők sem szerepelnek a statisztikákban, akiket a főbérlő rakott utcára. Az elmúlt öt évben több mint 240 ezer ingatlant árvereztek el tartozás miatt.



A Magyar Bírósági Végrehajtó Kar honlapján lévő legfrissebb adatsor 2017 első negyedévére vonatkozik: e szerint abban az időszakban 774 lakásügyben történt ilyen eljárás, ebből a Fővárosi Ítélőtábla 232, a Debreceni 176, a Győri 144, a Pécsi 105, míg a Szegedi 117 esetben hozott határozatot. Ebből is látszik, hogy a "hangosabb" fővárosi kilakoltatások csupán az összes ügy harmadát teszik ki, a "csendes többség", a végrehajtások elszenvedőinek kétharmada vidéken él.



Az adatokból az is kiderül, hogy tavaly az első három hónapban meghozott végrehajtási határozatok száma az azt megelőző, 2016­-os év hasonló időszakához képest mintegy 52 százalékkal nőtt.