Titkos budapesti föld alatti világról ír a BBC - videó

Ki tudja vajon, hogy 30 méterrel a felszín alatt búvárkodni lehet Kőbányán, vagy hogy alkalmanként futó- és bicikliversenyeket rendeznek egy hatalmas alagútrendszerben? Talán még a budapestiek közül sem sokan - írta a BBC. Utalnak arra, hogy Kőbányán a mészkőbányászat a 13. században kezdődött és évszázadokig jelentős iparág volt, innen származó követ használtak számos közintézmény, többek között a Parlament építésénél is.



Az alagútrendszert később borospinceként használták, majd pedig az itt megtelepedett sörfőzdék vették birtokba, sőt az 1944-es légitámadások idején ide költöztek a Csepel-szigetről a repülőgépgyártó üzemek - hangzott el az Inforádióban. Kisebbik része ma is a Dreher Sörgyárak tulajdonában van, a nagyobbik része azonban a kerületi önkormányzaté, és többnyire kihasználatlan.



Ám nemcsak forgatásokra és versenyekre telik meg élettel a pincerendszer, hanem időről időre búvárok is felkeresik. Az alagútrendszer egy részét ugyanis az 1990-es években elöntötte a víz - írta a BBC, amely egy búvártúra kapcsán számolt be a különleges magyar helyszínről.



A rendszeres búvárok egyike Domján Kornél távközlési technikus, aki egy 2003-as baleset után választotta ezt a hobbit: leesett egy háztetőről, megrepedt a lépe és a csípőcsontja, több bordája eltört. Amikor egy kollégája azt javasolta, hogy búvárkodással javítson állapotán, Horvátországot, Tajvant és Egyiptomot választotta, nem tudva, hogy akár otthonától 4 kilométerre, a főváros épületei alatt is merülhetne.

"Nagyon kíváncsi lettem, amikor 2009-ben először hallottam egy szomszédtól erről a helyről" - mesélte Domján Kornél a BBC-nek. Végül az itteni merülésekre szakosodott Paprika Divers búvároktató cég oktatója, Bognár Attila segítségével fedezte fel a különleges víz alatti helyszínt. Szűkebb-tágabb folyosók, csigalépcsők, különféle használati tárgyak, valamint az elhagyott terület egyedi hangulata teszi különlegessé az itteni merüléseket - mutatja be a BBC videója.



A kőbányai elhagyott bánya és alagútrendszer négy merülési helyszínt rejt, amelyek közül egyet (Park kút) használhatnak kezdő vizsgával rendelkező búvárok, a többit csak profik.



Az egykori kőbányai bányarendszer mérete pontosan nem ismert, de sokkal nagyobb, mint azt sokan gondolják, ugyanis területe jóval túlterjeszkedik a sörgyáron.