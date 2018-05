Külkapcsolat

Megnyílt Izrael tiszteletbeli konzulátusa Debrecenben

2018.05.15

MTI/Czeglédi Zsolt

A vezető diplomata méltatta a két ország együttműködését a kultúra, a tudomány, az oktatás és a gazdaság területén, és azt mondta, elhivatottak a kapcsolatok további erősítésében.



Fontosnak nevezte, hogy immár Magyarország második legnagyobb városában is jelen lesznek a tiszteletbeli konzulátussal.



Jószéf Amrani utalva az Izrael állam megalakulásának 70. évfordulója alkalmából kedd délelőtt rendezett debreceni tudományos konferenciára, azt mondta, nagyon fontos pillanatban történt a konzulátus megnyitása.



A diplomatáknak hidakat kell építeni - mondta a nagykövet, amikor köszöntötte Hunyadi Lászlót, a debreceni Egyetem professzorát, Izrael állam debreceni tiszteletbeli konzulját.

MTI/Czeglédi Zsolt

Komolay Szabolcs (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere kiemelte: több mint 300 izraeli diák tanul a Debreceni Egyetemen, és a múlt évben indított Debrecen-Tel-Aviv menetrend szerinti repülőjárattal megháromszorozódott az Izraelből Debrecenbe látogató turisták száma, akiknek adott esetben ugyancsak nagy segítséget jelenthet a most megnyílt tiszteletbeli konzulátus.



Hozzátette: a finn és az ukrán után az izraeli a harmadik tiszteletbeli konzulátus Debrecenben, számukat a jövőben bővíteni szeretnék, akár diplomáciai negyedet is kialakítanának Debrecenben.



Suha György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) miniszteri biztosa közölte: Hunyadi László professzor a 63. Magyarországon működő tiszteletbeli konzul.



A magyar kormány és a KKM álláspontját tolmácsolva fontosnak nevezte, hogy Debrecen már a harmadik konzuli képviseletnek ad otthont. Suha György a külügyi stratégia részének nevezte a konzuli nyitást, és reményét fejezte ki, hogy több misszió is nyílik Debrecenben.