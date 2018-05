Fejlesztés

Már az idén lecserélhetik a taj-kártyát

2018.05.15 12:27 ma.hu

Rogán Antal szerint minden magyar állampolgárnak jár a digitális személyazonosító, amely alkalmas több funkcióra, és akár már az idén kiválthatja az egészségügyi szolgáltatásokra jogosító taj-kártyát.



Rogán Antal a tárcához tartozó feladatok közül versenyképességi tényezőnek nevezte a korszerű elektronikus közigazgatást is, ezért a felhasználóbarát keretek kialakítását szorgalmazta miniszterjelölti meghallgatásán. Kiemelte többek között a bizalmi szolgáltatások jelentőségét és közölte, hogy az államnak biztosítania kell a platformfüggetlen digitális személyazonosítás lehetőségét.



Az e-Személyi egy új, fokozatosan bevezetésre kerülő elektronikus személyazonosító igazolvány, amelyet idén év elejéig már több mint 2,6 millió hazai állampolgár igényelt. Bár az emberek többsége még csak személyazonosításra használja, már az okmányhoz kapcsolódó utazási funkció is elérhető, és idén már a TAJ-kártyát is kiválthatja az új plasztikkártya - írja a Portfolio.