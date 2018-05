Botrány

Őrizetbe vették Czeglédy Csaba testvérét

Őrizetbe vette az adóhatóság Czeglédy Csaba testvérét – tudta meg a Pesti Srácok.hu. A portál úgy tudja, hogy a férfi mellett két másik embert is bilincsben vittek el, mindhármukat azzal gyanúsítják, hogy részt vettek a költségvetési csalásban.



Az ügynek velük együtt már huszonegy gyanúsítottja van. Az adóhatóság bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz.



A gyanú szerint: Czeglédy Csaba diákmunka-közvetítéssel foglalkozó cégei több mint hatmilliárd forintos kárt okoztak az államnak azzal, hogy nem vallották be az áfát, és a személyi jövedelemadót, vagy, ha bevallották, nem fizették be.