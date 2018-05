Állatkínzás

Földhöz csapta egy iskolás a kecskeméti vadaspark vemhes szurikátáját, elpusztult

A tiltás ellenére benyúlt a vemhes Zarához, aki ösztönösen beleharapott a fiú kezébe. 2018.05.15 07:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Május 14-én a Kecskeméti Vadaskertben egy kisfiú a tiltás ellenére benyúlt a vemhes Zarához, aki ösztönösen beleharapott a fiú kezébe. A kisfiú valószínűleg a rémülettől földhöz csapta a szurikátát. Zara és utódai azonnal elpusztultak" - írja a Baon.hu.



A lapban Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója arról írt, nem tudja, minek tudható be a tragédia, "a szabályok semmibevételének, a nekem mindent lehet viselkedésnek, a kivagyiságnak, nem tudom..."

A hosszú írásban kiemeli, hogy az ott dolgozók és a rengeteg érdeklődő nagy kedvence volt Zara, aki kíváncsiságával, bújásával mindenki szívébe belopta magát.



Tokovics Tamás leírta, hogy rendkívül közel került az állathoz, hiszen amíg nem készült el a kifutója, az irodájában töltötte a nappalokat, éjszakára pedig hazavitte. Aztán elkészült a kifutó és természetesen úgy döntöttek, az lesz számára a megfelelő hely, noha nehéz szívvel mondott le az együtt eltöltött időről.



Zara korábban már adott életet utódoknak, most pedig ismét vemhes lett, ilyenkor pedig megváltozik az állatok viselkedése. Táblákat is kihelyeztek, hogy tilos hozzányúlni, mert agresszív lehet és haraphat is.



Ennek ellenére az egyik kisfiú benyúlt a ketrecbe, az állat megharapta, aki a fájdalomtól vagy rémülettől földhöz csapta Zarát. "Zara és vele együtt utódai is a helyszínen, rögtön elpusztultak, és újraéleszteni sem tudtam" - írja a cikkben Tokovics.



"Hogy kinek a hibája? Azzal, hogy a mai fiatalság egyre kevésbé tiszteli a természetet, az életet, vagy hogy a kísérő tanárok egyre kevésbé tudnak odafigyelni a rájuk bízott diákokra, vagy hogy a szülőknek a nagy hajtásban egyre kevesebb idejük marad egy-egy beszélgetésre, ahol felhívják a figyelmüket gyermekeiknek az egymás, és a természet iránti tiszteletre..... Szóval ezeknek a hibáknak a kutatásával feltárásával sajnos már nem tudjuk visszahozni Zarát az életbe. De ! Talán e sorok olvasása után le kellene ülnünk, egy kicsit magunkba fordulnunk, és elgondolkoznunk azon, hogy egy-egy meggondolatlan cselekedetünkkel hány embert, gyermeket fosztunk meg az élménytől a természet mulandó szépségétől, egy önfeledt mosolytól...." - zárta sorait az igazgató.