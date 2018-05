Országgyűlés

Tíz évre szóló Budapest-stratégiát tervez a kormány

Tíz évre szóló Budapest-stratégia mielőbbi elfogadását nevezte meg egyik fő feladataként a Miniszterelnökség élére jelölt Gulyás Gergely a parlament igazságügyi bizottságában tartott hétfői meghallgatásán. 2018.05.14 16:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormánypárti politikus ismertette: a Miniszterelnökségen 6 államtitkár és 1 kormánybiztos dolgozik majd, illetve az egyik államtitkár kormánybiztosként is feladatot kap.



A stratégiai államtitkárság létrejöttét a kabinetrendszerrel magyarázta; a szerv feladata az előkészítés lesz és ez tölti be a parlamenti államtitkárság szerepét is, Orbán Balázs vezetésével.



Gulyás Gergely a területi közigazgatásért felelős államtitkárságról szólva jelezte: a Tuzson Bence által vezetett egységhez nemcsak a kormánymegbízottak, kormányhivatalok és járási hivatalok tartoznak, hanem az építésügy, a közbeszerzések és az építésügy is. Utóbbi később jó eséllyel nem fog - jegyezte meg.



Beszámolt arról, hogy az uniós kormánypolitikáért két államtitkár felel: Takács Szabolcs a stratégiaalkotásban, Varga Judit az uniós kapcsolatos terepén kap feladatot.



A Fürjes Balázs vezette Budapestért és az agglomerációért felelős államtitkárságról szólva jelezte: érdemes arra egységként tekinteni, a hatásköröket Tarlós István főpolgármesterrel egyeztetésben alakítják ki. Az új szervezeti egység működése önkormányzati hatásköröket semmilyen formában nem érinti - jelentette ki.



A fideszes politikus azt is megfogalmazta: "viszonylag hamar" egy 10 éves, összefüggő stratégiát fogadhat el a kormány.



A Modern Városok programot - a modern falvak programmal kiegészítve - Gyopáros Alpár kormánybiztosként irányítja.



Gulyás Gergely a Miniszterelnökség fontos feladataként határozta meg, hogy egyfajta "kormányzati agyközpontot" képezve koordinációs feladatokat lásson el, együttműködve a Miniszterelnöki Kabinetirodával és a Miniszterelnöki Kormányirodával.



Sikeresnek értékelte a végbement területi közigazgatási változtatásokat, így az állami és önkormányzati feladatok egyértelmű elválasztását, továbbá a járási rendszer helyreállítását. A miniszterjelölt emlékeztetett: több mint 1500 ügytípus intézhető a kormányablakoknál, az éves ügyszám megközelíti a 25 milliót, s az ügyek 80 százalékában 8 nap alatt döntéssel végződik az eljárás.



A politikus további előrelépést helyezett kilátásba az elektronikus közigazgatás területén.



A jelöltet a jobbikos Staudt Gábor és Apáti István arról faggatta, tervezik-e az önkormányzati rendszer átalakítását, a kistelepülések jogainak csökkentését. A DK-s Arató Gergely pedig a fővárosi és agglomerációs szereplők bevonásáról és az állami vezetők létszámáról kérdezett.



Gulyás Gergely visszautasította, hogy bármilyen változtatási tervük lenne a 2000 főnél kisebb településekre vonatkozóan. Megerősítette, hogy konzultálni fognak a főváros és az agglomerációs települések vezetőivel; a tárcák számával kapcsolatban a kormány szervezetalakítási szabadságát hangoztatta, s jelezte: nem hiszi, hogy nagy mértékben változni fog az államtitkárok és helyettes államtitkárok száma.

A jelölt kinevezését 7 kormánypárti igen szavazattal, 4 ellenzéki nem ellenében támogatta a bizottság.