Megszűnhet a vízummentesség - videó

2018.05.12 11:15 ma.hu

Akár terroristák is bejuthattak hamis magyar útlevéllel Magyarországra és az Egyesült Államokba - állítja a nemzetbiztonsági bizottság új, jobbikos elnöke, miután kiderült, hogy az elmúlt években több mint 700 ember léphetett be hamis magyar útiokmánnyal Amerikába. Erre a Direkt36 és a Washington Post közös oknyomozása derített fényt. Azt írták, az Egyesült Államok a biztonsági kockázat miatt a magyar vízummentességet is megszűntetheti. A kormány csak annyit közölt: folyamatosan egyeztetnek az amerikai hatóságokkal.