Választás 2018

Megvan, hova utazik először Orbán Viktor

Magyarország és Szlovákia további intenzív együttműködéséről írt Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök Orbán Viktornak az újraválasztása alkalmából küldött gratuláló levelében - tájékoztatta az MTI-t pénteken Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár, aki azt is közölte: Orbán Viktor első hivatalos kormányfői útja Varsóba vezet majd.



A szlovák miniszterelnök kiemelte, az elmúlt időszak közös együttműködése mindkét országnak jelentős, kézzelfogható eredményeket hozott, és ezek mindkét ország polgárainak javára váltak.



Örömét fejezte ki, hogy a sikeres együttműködés folyamatos fejlődést biztosított nemcsak politikai, hanem a gazdasági, energetikai, kulturális és társadalmi szinten is.



Peter Pellegrini reményét fejezte ki, hogy a kétoldalú kapcsolatok továbbra is élénken fejlődnek, és a visegrádi országok (V4) együttműködésén belül, valamint európai szinten is folytatódik az intenzív és konstruktív együttműködés.



Havasi Bertalan az MTI érdeklődésére azt is közölte: Orbán Viktor miniszterelnökké választása utáni első hivatalos útja Lengyelországba, Varsóba vezet, már jövő hétfőn.