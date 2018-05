LMP

Kiderült, ki veszi át Csárdi Antal helyét

Az LMP fővárosi kongresszusa úgy döntött, hogy Gál József lesz a párt új budapesti képviselője, miután Csárdi Antal parlamenti mandátumot szerzett. 2018.05.11 16:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csárdi Antal LMP-s országgyűlési képviselő elmondta: Gál József 2012 óta tagja az LMP-nek, 2013-ban a párt III. kerületi szervezetének elnöke volt, majd a budapesti elnökségi tagja lett, részt vett az LMP 2014-es önkormányzat választásokra történő felkészülésében is.



Hozzátette: Gál József lesz a Fővárosi Közgyűlés legfiatalabb képviselője, akivel sokat nyer Budapest, és az ő személyén keresztül folytatódik LMP által az elmúlt években képviselt következetes politika.



Gál József azt mondta: fővárosi képviselőként nem hagyja majd, hogy folytatódjanak a fakivágások Budapesten, valamint, folytatva Csárdi Antal munkáját, célként tűzi ki az albérletpiac szabályozását is.



Úgy vélte: Budapest a Fidesz szótárában bűnös városként szerepel, vagy megfeledkezik róla, vagy csak korrupciós beruházásokra és a zöldterületek elsilányítására tartja alkalmasnak.



Hangsúlyozta: ma Budapest nem önálló politikai entitás, hanem "hűbérúri viszonyban" van a Fidesz-kormánnyal és Orbán Viktorral. A városvezetés valódi infrastruktúra-fejlesztés, az albérletpiac szabályozása és a zöldfelületetek megóvása helyett politikai küzdelmek csataterévé teszi Budapestet - fogalmazott.



Csárdi Antal arra a kérdésre, hogy az LMP tervezi-e, hogy a miniszterelnök megválasztásához hasonlóan más parlamenti üléseken sem vesz részt, Csárdi Antal azt mondta: az LMP az Országgyűlés munkájában eddig is és ezután is részt vesz. Hozzátette: a miniszterelnök megválasztásának módja azonban nem szólt másról, minthogy a Fidesz saját magának rendezett egy ceremóniát, hiszen az ellenzék nem reagálhatott Orbán Viktor felszólalására.