P. László

Teréz körúti robbantás: megvan az elmeorvosi vizsgálat eredménye

Az elmeorvosi szakértői vizsgálat eredménye szerint P. László, a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja beszámítható. 2018.05.11 16:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A férfi édesapja a 24.hu-nak elmondta, hogy a héten kapták meg az eredményt és nagyon örül neki. "Az áll ugyanis benne, hogy a fiam teljesen normális, beszámítható. És nem élményszerűen élte meg azt, amit a korábbi vallomásában mondott."



P. László ehhez képest meglehetősen furcsán viselkedett a tárgyalásokon, szemmel láthatóan unta az egészet, csak az érdekelte, meddig tart még. Egyszer arra panaszkodott, nem tud eleget pihenni az előzetesban, és fogta magát, lefeküdt a vádlottak padjára aludni. Édesapja szerint valamilyen gyógyszer hatása alatt állhatott akkor.



Az elmeorvosi vizsgálat eredménye ellenére is igencsak furcsa, hogy P. László egyáltalán nem együttműködő, semmit nem tesz azért, hogy előbbre mozdítsa az ügyét.





"Normális ember valóban kiáll magáért és védekezik. De ő ilyen visszahúzódóbb típus volt már gyereknek is. Magam sem értem, mit miért tesz. Az elmeorvosi szakértő vizsgálat eredményének azonban örülök. Főleg, hogy a legutóbbi szakértői vizsgálatok közül a magasságot és mozgást kielemző antropológus és videós igazságügyi szakértői vizsgálatok is azt mutatják, hogy nem a fiam az a sapkás férfi, aki látható a rendőrségi videókon. A szakértők megállapították, hogy a felvételeken látható férfi közel tíz centiméterrel alacsonyabb, mint a fiam. Kérvényeztük a fiam szabadlábra helyezését. A bíró a hónap végére dönti el, hogy az új fejlemények tükrében jóváhagyja-e. Ha nem is bocsátják szabadon, remélem, hogy legalább házi őrizetbe kerül" - magyarázta a lapnak P. László édesapja.



Az édesapa elmondta még azt is, fia kétszemélyes cellában van, jelenleg nem fogad látogatókat. Édesapjával is telefonon tarja a kapcsolatot, minden héten lebeszélik az engedélyezett 70 percet.



Mint ismeretes 2016. szeptember 24-én este házi készítésű, repeszképző anyagokkal megnövelt hatású pokolgép robbant a Teréz körúton. P. László a merénylet másnapján álnéven e-mailt küldött laptopjáról a Belügyminisztériumnak, pontosan leírva, hogy milyen szerkezettel robbantott. Az elfogásakor lefoglalt laptop merevlemezén a nyomozó ügyészek találtak egy másik, el nem küldött levelet is, amelyben egymillió eurót akart követelni a tárcától, hogy ne kövessen el további merényleteket. A nyomozó ügyészek biztosak bűnösségében.