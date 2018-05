Választás 2018

Esküt tesz Orbán Viktor

Kedden, az Országgyűlés alakuló ülésén tett javaslatot az államfő a Háznak a választáson győztes Fidesz-KDNP pártszövetség listavezetőjének kormányfővé választására - hangzott el az Inforádióban. A miniszterelnök-választást ma délután tartja a Ház.

Az ülés – mivel a képviselőcsoportok megállapodása alapján a kormány megalakulásáig napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések és kérdések nem hangoznak el – nyomban a szavazásokkal kezdődik.



Ha a napirend elfogadása után az Országgyűlés a képviselők több mint felének szavazatával ismét Orbán Viktort választja miniszterelnöknek, a kormányfő hivatalba is lép. A miniszterelnök ünnepélyes eskütétele után a képviselők meghallgatják a nemzeti himnuszt, majd Orbán Viktor felszólalása következik, amelyre feltehetőleg már nem az ülés keretében, hanem külön sajtótájékoztatóikon fognak reagálni az ellenzéki frakciók.



Holnap szintén tart egy rövid ülést a Ház egyetlen napirendi ponttal, ekkor fogják megvitatni és várhatóan elfogadni a minisztériumok felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormánypárti előterjesztést. Ehhez persze az is szükséges, hogy a képviselők négyötöde a mai ülésen hozzájáruljon, hogy a javaslatot eltérve a házszabálytól sürgősséggel tárgyalja a parlament, ám korábban, az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítésekor - Harrach Péter kereszténydemokrata frakcióvezető beszámolója szerint - az ellenzék rábólintott az eljárásrendre.



Ha a Ház elfogadta az új kormánystruktúrát és Orbán Viktor hivatalosan is megnevezi miniszter-jelöltjeit, megkezdődhetnek az aspiránsok bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Mindezek után a minisztereket a kormányfő javaslatára a köztársasági elnök fogja kinevezni, ezzel rövidesen felállhat a negyedik Orbán-kormány.



Négy évvel ezelőtt április 6-án volt a választás, az országgyűlés május 6-án alakult meg, Orbán Viktort szintén május 10-én választották meg miniszterelnöknek, a köztársasági elnök pedig június 6-án nevezte ki az új kormány tagjait.