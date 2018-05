Első fokon

Döntött a bíróság a budai Skálánál történt pénzszállítórablás egyik elkövetőjének feltételes szabadságáról

A büntetés-végrehajtási bíró első fokon döntött a budai Skálánál történt pénzszállítórablás életfogytiglanra ítélt egyik elkövetőjének feltételes szabadságra bocsátásáról, az ügyészi fellebbezés miatt a végzés nem jogerős, és nem lépett hatályba - tájékoztatta a Szegedi Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-t.



Juhászné Prágai Erika közölte, a bíró megállapította, hogy a feltételes szabadság ideje 15 év, ez idő alatt az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll. A bíróság az elítélt részére külön magatartási szabályokat írt elő, amelyek megszegése esetén - ügyészi indítványra - a feltételes szabadság megszüntethető. Ilyen magatartási szabály, hogy a férfi egyik általa elkövetett bűncselekmény sértettjével sem tarthat kapcsolatot.



A büntetés-végrehajtási bíró megállapította, hogy elítélt a büntetése kezdeti időszakában tanúsított több, mint 18 évvel ezelőtti fegyelemsértéseitől eltekintve betartotta az intézet rendjét, több éven át kifogástalan, példamutató magatartást tanúsított, különböző címen 28 jutalmat is kiérdemelt. A bíróság igazságügyi szakértői véleményt is beszerzett, illetve az elítélt nyilatkozatai alapján részéről határozott jóvátételi szándékot állapított meg.



A törvényszéki szóvivő közölte, a döntés ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, így a végzés nem jogerős. A fellebbezés halasztó hatályú, az elítéltet ezért nem bocsátották szabadon.



Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-nek azt mondta: az ügyészség szerint nem állnak fenn a feltételes szabadságra bocsátás törvényi feltételei, ezért fellebbeztek. Bár az elítélt magatartása a bv-intézetben megfelelő volt, ez még nem biztosíték arra, hogy feltételes szabadságra bocsátása esetén is törvénytisztelő életet élne - tette hozzá. Közölte: a férfi azt mondta a bíróságon, "még nem kéri" a szabadlábra helyezést, és úgy nyilatkozott, hogy a lakhatási körülményei sem megoldottak.



Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a Budai Skála áruház pénzszállító autójának kirablása, valamint több ember, egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt.



A Legfelsőbb Bíróság döntése alapján az elítélt legkorábban 20 év kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Ez az időtartam 2014. május 4-én telt le, a bíróság utoljára 2016. szeptember 7-én döntött a férfi ügyében mellőzve a feltételes szabadságra bocsátását.