Kádár János és Hódmezővásárhely a történelem érettségin

A kereszténység születéséről, az iszlámról, a kapitalista gazdaságról, a Rákóczi-szabadságharcról, a dualizmus kori Magyarország gazdaságáról, az első világháború idején fellépő élelmiszerhiányról, és egy 1957-es Kádár János-beszédről is szerepelnek kérdések a középszintű történelem érettségi első, rövidebb feladatokból álló részében.

A diákoknak a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget, értelmezve a szegregáció, integráció, hátrányos helyzetű diák fogalmát – írja az Eduline.



A középszintű töriérettségin 180 percet kapnak a diákok, ennyi idő alatt két feladatsort kell megoldaniuk. Az első blokkban egyszerű, rövid választ igénylő feladatok vannak – mind a 12 feladat valamilyen forrás (szöveg, kép, diagram stb.) feldolgozását és értelmezését várja a vizsgázóktól.



Ennek megfelelően a diákok idén kaptak például egy részletet a Bibliából, térképeket, jogszabályrészleteket is értelmezniük kell, egy Kádár János-beszéd részletét is el kell olvasniuk, valamint egy összefoglalót a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átalakításáról. Ahogy az előző években, úgy idén is van vaktérképes feladat, az Árpád-kori Magyarország területeit és egyes városait kell azonosítaniuk.