Újabb állathorror: vemhes, beteg tehenek kizsigerelt maradványai kerültek elő

2018.05.09 07:16 ma.hu

Ismét vemhes, beteg tehenek kizsigerelt maradványai kerültek elő Nógrádban - ezúttal a Bükki Nemzeti Parkban. Az elmúlt hónapokban már tizennégy, valószínűleg feketevágásból származó állat maradványait találták meg az erdőben. A hatóság arra figyelmeztet, hogy senki ne vegyen ellenőrizetlen forrásból származó marhahúst.



Valószínűleg feketevágásból származnak a maradványok, ami azért különösen veszélyes, mert az állatokat nem vizsgálta meg állatorvos a vágás előtt. Az elmúlt hónapokban összesen 14 tetemet találtak. A vizsgálatok szerint a vemhes teheneket gyógyszerrel kezelték.



Harmos Krisztián az ATV Híradónak arról beszélt, hogy a maradványokból megállapítható volt, hogy ezek nagyüzemi tartásból származó Holstein-fríz fajtájú vemhes tehenek maradványai, amelyek nem voltak jó egészségi állapotban.



"Levágták őket és a színhúst szedték ki belőlük, a maradványok többi részét pedig elhelyezték - engedély nélkül - ezekre a területekre" - mondta az ATV Híradónak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának tájegységvezetője.



Napközben sok a kiránduló a Parkban, így az engedély nélküli vágásból származó maradványokat ezúttal is az éjszakai órákban rakták le nem messze Pásztótól. Az állatorvos szerint mindez az emberekre és az itt élő állatokra is nagyon veszélyes lehet.



"Akár ilyen a lépfene vagy más néven antrax, vagy egyéb olyan betegségek is kialakulhatnak, amelyek a hús elfogyasztásával az emberben is klinikai tüneteket okozhatnak" - nyilatkozta Micsutka Attila.



A vágás során a nagy értékű húsrészeket eltávolították az állatokból. A hatóság dolgát akarták megnehezíteni azzal, hogy az azonosítókat kivágták az állatok füléből. A rendőrség természetkárosítás miatt nyomoz.