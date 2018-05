Vizsgák

Ilyen feladatok voltak a matekérettségin

Eduline információi szerint a két részes matekérettségi összesen három órán keresztül tartott, az első rész, azaz egy 10-12 feladatból álló teszt megoldására 45 percet kaptak a diákok. Ebben alapfogalmak, definíciók, egyszerűbb összefüggések szerepeltek, illetve lehet igaz-hamis állítást tartalmazó vagy feleletválasztós feladatok is.



A középszinten érettségizők feladatai között voltak halmazok, függvények, gráfok és százalékszámítás is. A szakértő az Eduline-nak elmondta, vannak buktatók, a halmazokkal foglalkozó feladat szövegét például érdemes kétszer átolvasni, de van olyan feladat is, amelyik becsapós.

"A legfontosabb, hogy mindenki igyekezzen beleférni a megadott időkeretbe, hiszen az első rész sok kisebb feladatának megoldásával is el lehet csúszni" - hívta fel a figyelmet.