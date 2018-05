Számonkérés

Magyar érettségi: teljesen ismeretlen szerző művét kell elemezni

hirdetés

Egy Balázs Béla-mesét kell elemezniük a középszinten vizsgázó diákoknak a magyarérettségin - a 20. század első felében alkotó író, költő, filmesztéta és filmrendező munkássága nem része a középiskolai tananyagnak, a végzősök többségének egészen ma délelőttig valószínűleg csak a IX. kerületi utca táblájáról volt ismerős az író neve.



Az Eduline szerint ez teljesen szabályos - még ha az érettségizők nem is örülnek az ilyen feladatoknak. Az érettségin ugyanis nem feltétlenül olyan művet kapnak az érettségizők, amely a tananyag része. A művek bármelyik korszakból, stíluskorszakból, szerzőtől, tematikai és műfaji kötöttségek nélkül, az esszé megírásához - hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal, és ezt az infót a középiskolai tanárok is továbbadták a diákoknak - nem feltétlenül szükséges a szerző, műrészlet esetén a teljes mű ismerete.



Mint ismeretes, a középszintű feladatsor második részében két feladat - egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása, vagy két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító elemzése - közül választhatnak a diákok. Akármelyiket is választják az érettségizők, egy 400-800 szavas esszét kell írniuk 150 perc alatt.



A műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Balázs Béla-mesét kell elemezniük - alighanem sokakat meglepett a választás, mert a középszintű magyarérettségi egyik műelemző feladata általában egy novellához kapcsolódik (igaz, olyan is előfordult már, hogy balladát kaptak a diákok).



Az összehasonlító műelemzést választó vizsgázóknak egy József Attila- és egy Szabó Lőrinc-verset kell elolvasniuk, majd összevetniük. Az elemzés szempontjai és maguk a művek jól passzolnak az érettségizők korosztályához, az egymás után következő generációk viszonyára is ki kell térni az esszében a két költemény alapján.



Az Eduline által megkérdezett magyartanár szerint Balázs Béla munkásságát az érettségizők túlnyomó többsége nem ismeri, de nem ez az első alkalom, hogy a diákok számukra teljesen ismeretlen író, költő művét elemzik.



"Általában könnyebbséget szokott jelenteni, ha a diákok ismerik a szerzőt, mert jobban tudják kötni a művet a szerző pályaképéhez - de volt már olyan, hogy teljesen ismeretlen szerző művét kapták. Itt nem az fog gondot okozni, hogy nem ismerik Balázs Béla munkásságát, hanem az, hogy egy felnőtteknek szóló mesét kell elemezniük" - mondta az Eduline által megkérdezett magyartanár.