Választás 2018

Emiatt nem bírta az NVI honlapja a terhelést

Az Ernst & Young Tanácsadó Kft. vizsgálata szerint konfigurációs és erőforrás-biztosítási okokból nem bírta a választási honlap a megnövekedett terhelést az országgyűlési képviselők választásának napján - közölte a Nemzeti Választási Iroda pénteken.



Az MTI-nek megküldött közleményben felidézték: az NVI április közepén bízta meg az Ernst & Young Tanácsadó Kft.-t, hogy vizsgálja ki a választásnapi, átmeneti honlap leállás okait. A vizsgálat most fejeződött be. Eszerint a választási adatokat feldolgozó Nemzeti Választási Rendszer (NVR) a választások során zavartalanul üzemelt, a vizsgálat az NVR működéséhez kapcsolódó problémát nem azonosított.



A választási honlap - amely elsődlegesen a lakosság és a jelölő szervezetek tájékoztatását szolgálja - az NVR-től teljesen elkülönítve, külön rendszerként üzemel. A választási honlapon megjelent információk tájékoztató jellegűek, egy esetleges incidens során az ott publikált adatok nincsenek hatással a választási eredményekre. A jogi végeredményt a papíralapú feldolgozás adataiból állapítják meg - hangsúlyozta az NVI.



Kiemelték: "a választások informatikai biztonságáért felelős szervek tájékoztatása alapján a választások lebonyolítása során kritikus informatikai biztonsági esemény nem következett be, melyet a választási informatikai biztonsági műveleti központ adatai is alátámasztanak".

A közlemény szerint a vizsgálat megállapította, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a www.valasztas.hu és a kiszolgáló környezet a szavazás napján "konfigurációs és erőforrás-biztosítási okokból nem bírta a megnövekedett terhelést", így az NVI elnökének döntését követően átálltak a tartalékportálra, amely attól kezdve probléma nélkül látta el a lakossági tájékoztatást.



Hozzátették: a tartalékportálról és szükség esetén az átállás lehetőségéről az NVI már a választást megelőzően tájékoztatta a parlamenti képviselettel rendelkező pártokat.



Az NVI közleményében azt írta, a honlap-üzemeltetési incidenssel kapcsolatban a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is vizsgálatot folytat, amelyhez az NVI minden rendelkezésére álló adatot átad. Hozzátették: az NVI a vizsgálatok megállapításai alapján áttekinti és felülvizsgálja a www.valasztas.hu honlaphoz kapcsolódó valamennyi szerződését, illetve folyamatait, és mérlegeli a szerződésekben meghatározott garanciák érvényesítését.



Közölték azt is, a vizsgálati jelentés összefoglalója elérhető a www.valasztas.hu oldalon.