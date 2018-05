Választás 2018

Elbonthatatlan kordonnal zárhatja le a Kossuth teret a rendőrség

Van rá esély, hogy nem fémkerítés, csak szalagkordon lesz rendőrsorfallal a hermetikusan lezárt Parlament körül kedden az Országgyűlés alakuló ülésekor. 2018.05.04 17:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A rafinált húzás lényege, hogy azt így nem tudja "elbontani" az ellenzék - értesült több forrásból a Zoom.



Ha így lesz, nemcsak a külső oldalon álló demonstrálók nem férhetnek az egyenruhások miatt a szalaghoz, tehát nem juthatnak be a térre, de még a mentelmi joggal bíró parlamenti képviselőknek is meg lesz kötve a kezük (legalábbis jogilag): amíg ugyanis egy "magára hagyott" fémkordont felkaphatnak és arrébb tehetnek, a rendőröknek ők sem "mehetnek neki", vagyis ők sem férnének a szalagkorláthoz.

Az új, kétharmados Fidesz-többségű Országgyűlés keddi alakuló ülésére több tüntetést is szerveznek a Kossuth térre: részint az elmúlt hetek civil demonstrációja, a Mi vagyunk a többség! nevű tüntetéssorozat harmadik felvonását tartják meg, továbbá élőláncot is vonnának a Parlament köré.



A 168 óra szerint a Jobbik ugyanakkor már jelezte, hogy ha kordonokkal kerítik körbe a Kossuth teret, ők lebontják a kerítést. Elképzelhető, hogy más ellenzéki pártok is csatlakoznak az akcióhoz, az LMP és a DK ma dönt, hogy beszáll-e a bontásba, a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea a Zoom.hu-nak azt mondta: náluk sincs még ez ügyben döntés, de a személyes véleménye az, hogy "ha tényleg lesz kordon a Parlament körül, azt el kell bontani."

Kapcsolódó írások: Kordon lesz a Kossuth téren