"Mert megérdemlik"

40 millióért szőnyeget, 63 millióért szobrot vásároltak a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál

hirdetés

Az Átlátszó kikérte és megkapta a jegybank alapítványainak friss listáit az ötmillió forint feletti költésekről. A dokumentumokban több érdekes tétel is akad, kiderül például, hogy az egyik alapítvány összesen majdnem 40 millió forintért vásárolt szőnyegeket, de készíttetett egy szobrot is, 63 millió forintért. Két alapítványnál Mészáros Lőrinc emberének is jutott pénz - számol be az Átlátszó.