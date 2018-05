Választás 2018

Előre jelezték, hogy össze fog omlani a választási honlap?

Nem készítették fel és nem is tesztelték megfelelő terhelésre a parlamenti választás napján néhány óra alatt összeomlott valasztas.hu oldalt - mondta Tabajdi Péter, a Momentum informatikai szértője a HVG-nek. Tabajdi a választási informatikai rendszert kiépítő és karbantartó Idomsoft székházában szerdán tekinthetett be a rendszer működésébe.



A terheléses teszteket elvileg a Kürt Zrt. végezte. Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnöke a lapnak nem szeretett volna nyilatkozni, annyit azonban elmondott: a terheléses vizsgálatok után előre jelezték a problémát a választási irodának, előrevetítve azt is, hogy az adott feltételek mellett a nap közepére a rendszer össze fog dőlni. Az egyelőre nem világos, hogy ezek után a választási iroda miért nem tett semmit.