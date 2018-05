Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán

Orbán Viktor is szerepel a Time magazin egyik erőskezű vezetőkkel (kevésbé burkoltan fogalmazva: a nagyvilág jelenlegi diktátoraival) foglalkozó cikkében. Az íráshoz illusztráció is társul, amelyen az orosz Vlagyimir Putyin, a török Recep Tayyip Erdogan és a fülöp-szigeteki Rodrigo Duterte oldalán feszít a magyar miniszterelnök, aki pont Putyin alatt kapott helyet - szúrta ki a 444.

Trump isn't included in my new @TIME cover on the Rise of the Strongmen. But he'd like to be. pic.twitter.com/2GJKRp2Xsp