Egészségügy

Növeli a kézfertőtlenítők számát a Korányi intézet

2018.05.03 23:30 MTI

Tovább növeli a kézfertőtlenítők számát az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a betegágyak végére, a mosdókhoz és a kórtermek falaira szerelnek fel olyan eszközöket, amelyekkel az orvosok, az ápolók és a betegek könnyebben és gyorsabban fertőtleníthetik a kezüket - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint ez meggyorsítja az ellátást és erősíti a "kézhigiéniai fegyelmet".



Mint írták, Horváth Ildikó, az intézet orvosigazgatója hangsúlyozta, a kézhigiénés világnap alkalmából a Jobbulást! Alapítvány kétmillió forint értékű adományt biztosít intézetek számára az infekciókontroll további javítására.



Az intézet hozzáfűzte, sok tüdőrákos vagy más betegség miatt legyengült immunrendszerű beteget kezelnek, akik esetében kiemelt jelentőségű a fertőzésekkel szembeni védelem.



Kiemelték, az elmúlt évszázadban sikeresen gyógyítottak olyan fertőző betegségekben szenvedőket is, mint amilyen a több gyógyszernek is ellenálló tuberkulózis, a szövődményes tüdőgyulladás vagy az alsó légúti fertőzés.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére a kézhigiénés világnapot Ments életeket, moss kezet! címmel minden évben május 5-én tartják, az idén már tizedik alkalommal. A WHO Felhívás a betegellátás globális biztonságáért programjához Magyarország 2010-ben csatlakozott, vállalva a kézfertőtlenítés gyakorlatának javítását - olvasható a közleményben.



Idén a világnapon Semmelweis Ignácra is emlékeznek születése 200. évfordulója alkalmából. A magyar szülész fedezte fel, hogy kézfertőtlenítéssel megakadályozhatók az orvosok kezével terjedő fertőzések a szülészeti osztályokon.