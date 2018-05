Nagyot változott az életük

Így él most a hajléktalanból lett lottómilliomos házaspár

László ás felesége, Anikó 636 millió forintot nyertek a Skandináv lottón még 2013-ban. 2018.05.03 10:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hogy mostanában mi van velük, annak a Blikk járt utána. Anikó a lapnak elmondta, jól vannak, férje immár három éve józan, ezt az évfordulót meg is ünnepelték. Lánya elvált, unokái így elkerültek Győrből, azóta sem látta őket, hiányukat nehezen tudja feldolgozni.



Jelenleg a meglévő lakásaik bérleti díjából és a korábban adótartozás miatt bezárt kávézójuk kiadásából élnek, valószínűleg nem is rosszul, hiszen az öt lakásnak hála már tavaly is 1 millió forint körüli összeg ütötte a markukat havonta.



Anikó szeretne repülőre ülni, ám pánikbetegsége akadályozza ebben. Férjével együtt viszont autóba ülnek majd, és sofőrjük elviszi őket Horvátországba és Erdélybe.



A következő nyerteseknek pedig két fontos leckét szeretnének átadni: egyrészt, nem lehet mindenkin segíteni, másrészt, vállalkozni, befektetni érdemes, de csak olyanba szabad belefogni, amit az ember szeret és ért is hozzá, vagy olyanba, amihez nem kell szakértelem.