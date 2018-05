Madármentő Állomás

Bevitt egy áramütötte egerészölyvet a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke az ÉMÁSZ-hoz

„Ha megígérek valamit, ahhoz tartom magam. Megígértem, hogy a mai napon "átadom" az ELMŰ - ÉMÁSZ-nak az egerészölyvet, amit középfeszültségű oszlopon ért áramütés” – írta a Facebookon Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás és az MTE elnöke.



„10:00 perckor be is sétáltam az ÉMÁSZ-hoz, hónom alatt az ölyvvel. A bejáratnál csodálkozó tekintetek vártak, nem értették miért jöttem és nem értették mi történt szerencsétlen madárral. Miután a portaszolgálat embereinek elmondtam ki vagyok, miért jöttem kisebb telefonálgatás és huzavona után telefonon sikerült beszélnem G. Antónia kommunikációs munkatárssal telefonon. Tájékoztatott, hogy lehetőségem van a Mályi Madármentő Állomásra vinni a madarat.. Mivel csak a nevemet tudta így tájékoztattam Antóniát, hogy a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke vagyok és mellesleg a Mályi Madármentő állomás vezetője is. Hoztuk a madarat, lássák, mi marad egy madárból, és ha gondolják, akkor továbbiakban gondoskodhatnak róla” – tette hozzá a férfi.



Ehhez azonban kell a részére egy röpde, gondoskodni kell az állatorvosi felügyeletről, az elszáradt végtagok szakszerű állatorvosi eltávolításáról, a madár élelmezéséről, a tartási engedélyről amit Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal. Miskolci Járási Hivatala, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától tudnak kérni, a fogságban tartás miatt keletkező további sérülések szakszerű ellátásáról, majd kettő darab műláb legyártásáról annak folyamatos cseréjéről és szükség lesz egy emberre aki megtanítja a madarat járni az új műlábain.



Öt perc várakozás után Antónia fogadta az elnököt és a madarat. Akkor szembesült vele, hogy mi is marad egy madárból milyen sors vár rá. Könnyeivel küszködve hallgatta végig azt, amiért odamentek. Igazából a látogatásuk oka az volt, hogy ne csak egy éves jelentésben lévő statisztikai számadattal szembesüljenek, hanem lássák a számadat mögött tehetetlenül pislogó érző lényt. Más egy számadatot elolvasni (200.000-300.000-400.000 madár/év) és más látni egy ártatlan élőlényt, aki örök életére nyomorék marad. Antóniát a főnöke tájékoztatta, hogy minden nemű orvosi és ápolási költségét fedezni szeretné az ELMŰ - ÉMÁSZ.



"Nem ezért jöttünk, nem pénzt akarunk! Egy forintot soha nem fogunk elfogadni az ÉMÁSZ-tól azért, hogy megmentsünk egy vagy száz vagy ezer madarat. Se 1 forintra, se 10.000.000 Ft-ra nincs ilyen formában szükségünk. E madár a többi 400.000 madarat képviseli, akik minden évben nyomorékká vállnak vagy elpusztulnak a szolgáltatók vezetékein. Azokat a gólya fiókákat képviseli, akik első kirepülésük alkalmával elégnek a középfeszültségű oszlopokon, akár a teljes fészekalj is egyszerre, azokat az ölyveket, baglyokat, szalakótákat, sasokat, vércséket képviseli, akik ugyancsak elégnek vagy megsérülnek a középfeszültségű oszlopokon" – szögezte le Lehoczky Krisztián.

Sok-sok ígéretet kaptak, de az ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu címre elküldött levelükre mostanáig választ sem kaptak. Részletek a posztban:

