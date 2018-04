Ebola

Friss hírek az ebolafertőzött magyar kutató állapotáról

Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában állatkísérletek közben - nyilatkozata Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az MTI-nek pénteken.



A főorvos a virológus munkatárs állapotáról elmondta, semmilyen jele nincs annak, hogy az ebolavírus a szervezetében elszaporodott volna, továbbra is jó egészségi állapotban van. A kutatónál a gyógyszeres, vírusellenes kezelés is lezárult.



Mint fogalmazott, az "nagyon jó", hogy a 14. napon is tünetmentes a kutató, azonban a szigorú izolációt fenntartják, hiszen az ebolavírus leghosszabb lappangási ideje 21 nap.



Szlávik János hozzátette: továbbra is minden nap vért vesznek a kutatótól, és a vírus nem mutatható ki a szervezetében.



Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kommunikációs osztálya múlt pénteken közölte az MTI-vel, hogy filovírussal végzett munka során baleset történt az OKI Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában.



A közleményben hangsúlyozták: a baleset után azonnal megtették a szükséges intézkedéseket.



A filovírus-családba tartozik az ebola- és a Marburg vírus, mindkettő vérzéses lázzal jár.