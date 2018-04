Kellemetlen

Migránsnak nézték Fekete Pákót, rendőrt hívtak rá

Mint az RTL Fókusz csütörtök esti műsorából kderült, Pákó újabban szakácsnak tanul, nem mellesleg pedig összejött egy vidéki tanárnővel, akit le is kísért falujába. Barátnőjéről annyit lehet tudni, hogy Gyöngyinek hívják és egy Makó környéki faluban él - itt hívták rá Pákóra a rendőröket, ugyanis migránsnak nézték.



"Pont oda értünk, kinyitottuk a bejárati ajtót és egyszer csak jött két rendőr, mert a szomszédok bejelentették a rendőröknek, hogy abban a kis faluban ott volt egy fekete csávó, egy migráns. Odaadtam a papírjaimat és mondták, hogy te nem te vagy a Pákó? De én vagyok, biztos úr. Neked nem is kellett volna igazolnod. Egyből odajött a bejelentő asszony és mondta, elnézést kérek én nem tudtam, hogy te vagy a Pákó. Mondom asszonyom, most elnézem, de kellemetlen volt" - idézte fel a műsorban.