Választás 2018

Feljelentést tettek a választási buszoztatás miatt

Tényit a feljelentése nyomán (amit a Hír Tv egyik műsora alapján tett) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság meghallgatásra be is idézte - írja az Index.



A Kúria egyébként már kedden kimondta, hogy törvénysértő volt a szervezett buszoztatás. Ezzel együtt arra jutottak, hogy ez nem indokolja a választási eredmények megsemmisítését és új választások kiírását az érintett körzetekben.



Kilb József, az ukrajnai Tiszaújlak korábbi polgármestere a riport szerint vagy ezer embert szállított át szavazni és azt is megmondta az embereknek, kire tegyék a voksukat. A Kúria álláspontja szerint a felvétel hiteles, a választás napján ennek alapján szavazati joggal rendelkező embereket szállítottak szavazókörökbe, ami törvénysértő volt. A Kúria szerint az viszont nem állapítható meg, ki beszél a felvételen.