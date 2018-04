Belpol

Ennyivel nőhet a parlamenti politikusok fizetése

A Blikk információi szerint nemsokára emelhetik a képviselők és az állami vezetők illetményét. A képviselői alapilletményt a jelenlegi 748 ezer forintról (nettó 500 ezer) bruttó 1 millió forint (nettó 665 ezer) körüli összegre emelnék.



Emlékeztetnek arra is, hogy a képviselői illetmény a helyettes államtitkári fizetéshez van kötve. Mindez pedig azt jelentheti, hogy az állami vezetők sem maradnak ki a jóból, és párhuzamosan nekik is emelkedhet a bérük. A helyettes államtitkárok is 1 millió forintot kaphatnak, annyit, mint jelenleg az államtitkárok.



A Blikknek egy forrás azt mondta, csak a ciklus elején van lehetőség emelni a fizetéseket. Ezt kihasználva az albérleti támogatáshoz is hozzányúlhatnak, mivel a megemelkedett árak miatt a most igényelhető 187 ezer forint nem elég erre a célra a vidéki képviselőknek.