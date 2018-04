Belpol

Kósa Lajos távozik a kormányból

A Fidesz elnöksége szerdán megválasztotta Kósa Lajost a 2019-es önkormányzati választási kampány országos kampányfőnökének - ezt maga az érintett jelentette be egy lapinterjúban.



A tárca nélküli miniszteri pozíciómban a Modern Városok Programért feleltem. Amire felkért a miniszterelnök, azt elvégeztem - nyilatkozta Kósa Lajos az Origónak.



Mint mondta, ez a szervezeti egység továbbra is a Miniszterelnökség része lesz. 760 milliárd forintot utaltak az önkormányzatoknak különböző programok megvalósítására a 3500 milliárdból, így Kósa szerint elmondható, hogy időarányosan jól állnak. A programnak 2022 végéig kell teljesülnie. Az átadás-átvétel május közepére várható.



"A saját sorsomat illetően azt tudom mondani, hogy a mai napon Orbán Viktor előterjesztésére a Fidesz elnöksége megválasztott a 2019-es önkormányzati választási kampány országos kampányfőnökének. A választásra való felkészülésért és az eredményességért felelek.



Ez a feladat a kormánytagsággal politikailag összeférhetetlen, így értelemszerűen nem maradhatok miniszter" - közölte Kósa Lajos.



A politikus arról is beszélt, hogy jövő évi EP-választásokon Gyürk András lesz a Fidesz kampányfőnöke.



Az önkormányzati választásra való felkészülésre van még másfél év - nyilatkozta Kósa. Hozzátette: mindez tapasztalatai szerint elég, de nem mondaná soknak. 3200 település van, de 24 településen él az ország népességének a 40 százaléka, mintegy 300 településen él a 85 százaléka. Mindegyik település fontos, minden településen kell lennie választott tisztségviselőnek. Természetesen vannak szimbolikus városok, falvak, amelyek kitűnnek a mezőnyből.