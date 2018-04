Állatvédelem

Akciót indítottak a méhek pusztulása ellen

A méhek pusztulása ellen indított akciót az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) és a Budapest Voices zenekar állatbarát tagjai - mondta el Bross Péter, ez egyesület elnöke az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



A hártyásszárnyúak életterének csökkenése miatt egyre több méh pusztul el - tette hozzá az elnök.



Kifejtette: világtendencia, hogy a nektárt és virágport adó növények eltűnnek, illetve monokultúrák jönnek létre, amelyek csak tíz napig virágoznak.



Az akcióval rovarmegporzású virágok ültetésére szeretnék ösztönözni az önkormányzatokat és az embereket - hangsúlyozta.



Lajtai Kati, a Budapest Voices énekesnője, aki nemrégiben egy III. kerületi virágültetési akcióval hívta fel a figyelmet a problémára, elmondta: pár, konyhában is hasznos, erkélyen növeszthető növény - oregánó, menta, zsálya - is táplálék a méheknek.



Hozzátette: érdemes figyelembe venni az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján listázott rovarmegporzású virágokat.



Bross Péter kitért arra is, hogy az ősszel induló méhbarát programban önkormányzatoknak segítenek abban, hogy az állam által meghatározott közterületeket érintő növényültetési listáról a méheknek életterét növelő virágokat válasszák.