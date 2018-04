Társadalom

Kiszivárgott: így növelné a gyermekvállalási kedvet a kormány

Egyelőre csak találgatások láttak napvilágot az új ciklusra tervezett intézkedésekről, ilyen például a gyedplafon megemelése a gyermekvállalástól függő nyugdíjrendszer. A hvg.hu birtokába jutott munkaanyag szerint viszont más típusú intézkedésekre készül a kormány.



Évi 30 ezerrel több gyermek születése a cél. Érdekes, hogy a koncepció a gyermekvállalás további ösztönzése előtt említi célként a lakosság egészségi állapotának javítását és a várható élettartam növelését, miután kritikusan el is ismeri, hogy "mind a megfelelő népegészségügyi beavatkozásokkal megelőzhető, mint az időben igénybe vett egészségügy ellátás segítségével elkerülhető halálozások tekintetében az unió sereghajtói között állunk, és hat év alatt sem tudtuk ledolgozni nagy fokú lemaradásunkat”.



A javulás érdekében népegészségügyi prevenciós és szűrőprogramok indítását, további intézményfejlesztéseket és eszközbeszerzéseket sürget az anyag.



A tervezett intézkedések sorában második helyre került a várandósság és a szülés körülményeinek javítása. Fontos például „a korábbiaknál támogatóbb szemlélet meghonosítása, hogy minden gyerek úgy születhessen meg, ahogy az érintettek számára a leginkább ideális”.



A kormány emellett kész intézkedéseket hozni a család és a munka összeegyeztetésének segítésére.



Ez nemcsak a bölcsődei kapacitások közel megkétszerezését (a jelenlegi 50 ezer férőhelyről 90 ezerre emelését) jelentené, hanem az atipikus foglalkoztatási formák: a távmunka, illetve rugalmas és részmunkaidő szélesebb körű elterjesztését. a 6 év alatti gyereket nevelése mellett részmunkaidőben dolgozó nők aránya Magyarországon mindössze 10,2% volt 2016-ban, miközben az unió átlaga ennek közel a négyszerese, 39,1 százalék, nem is beszélve Hollandiáról vagy Ausztriáról, ahol például 83,3, illetve 68,9 százalék. Az otthonról végzett munkát tekintve sem sokkal jobb a helyzet: itthon a 6 éves gyereket nevelő anyák 7 százaléka dolgozik ilyen formában, szemben az EU 16 százalékos átlagával, vagy skandináv országokkal, ahol ez 26-41 százalék.



Az előrelépéshez a szemléletváltozás mellett a munkáltatók anyagi ösztönzését és a munkajogi szabályok kiigazítását sürgeti a dokumentum, kiemelve, hogy a jó gyakorlatok kialakításában az állami szférának és a közintézményeknek kell élen járniuk. A családalapítási célok támogatásánál a kormány szándékai szerint a jövőben különösen a 25–35 éves korosztályra kell figyelmet fordítani,a legtermékenyebb korban járók családalapítását ugyanis számos lakhatási és pályakezdési nehézség hátráltatja. Annak érdekében, hogy ez első gyerekek a mostani, átlag 28 éves kor előtt megszülessenek, a diák-, illetve lakáshitel-tartozások elengedésének már bevezetett intézkedésein túl is további anyagi segítséget kell a korosztálynak nyújtani.

További beavatkozási (ösztönzési) területként említi az anyag – egyelőre konkrétumok nélkül – az apák szerepének fokozottabb elismerését, a főállású anyaság jelenleginél nagyobb anyagi elismerését, és a családbarát szemléletmódot erősítő pozitív kommunikációt is.



Utolsó pontjaként pedig a népesedéspolitika fókuszának kiterjesztését javasolja a határon túli magyarokra, amihez a nekik járó juttatások, kedvezmények és támogatások körének szélesítésén túl egy úgynevezett köldökzsinórprogram kidolgozását is javasolja. Hogy ez pontosan miből állna, ki mindenkit érintene, a dokumentum nem részletezi.