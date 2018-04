Választás 2018

Választás: lejárt a jogorvoslati határidő

Pénteken lezárult azoknak a fellebbezéseknek az elbírálása, amelyeket pártok és magánszemélyek nyújtottak be a 106 egyéni választókerület eredménye ellen. Patyi András beszélt az NVI elmarasztalásáról is. 2018.04.21 18:29 Sós Éva Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke, Patyi András a Magyar Időknek elmondta: a 93 listás hely ügyében is hamarosan dönt az NVB, majd pedig az eredmény jogerőre emelkedését követően, várhatóan május elején a képviselők megkaphatják megbízólevelüket. Ezután megtarthatják az új parlament alakuló ülését.



Csaknem 180 fellebbezés futott be a 106 egyéni választókerület eredményét megállapító határozatok ellen - mondta Patyi András, hozzátéve, hogy sok a hasonló jellegű panasz, több esetben kérték a szavazatok újraszámolását. "Tudni kell azonban, hogy a 10 300 szavazókör eredményeit külön-külön nem lehet megtámadni, az ilyen helyi döntések csak az érintett egyéni választókerület határozatainak részeként kritizálhatók".



Az NVB elnöke arról is beszélt, hogy az összesen 199 parlamenti hely sorsát eldöntő végeredmény a bírói felülvizsgálati határidők letelte után, május elején válhat jogerőssé.



Azzal kapcsolatban, hogy az NVB elmarasztalta a Nemzeti Választási Irodát amiatt, hogy a hivatalos honlapon egy ideig nem lehetett hozzájutni bizonyos adatokhoz, Patyi András úgy fogalmazott: "A honlap ki tudta szolgálni az alapvető tájékoztatási igényeket. A választás tisztaságát vagy a választási eredményt nem érinti, hogy például 1990-ig visszamenően a választási adatokat pár napig nem lehetett tanulmányozni. Igaz: az NVB megállapította, hogy néhány adat elérhetetlensége sértette a törvény rendelkezéseit, a választási iroda azonban már pótolta a ­hiányt".